Политика фото + видео ​Стали проблемой для Беларуси: мигранты строят лагерь прямо на границе

2021-11-15 18:00

 

Пограничный комитет Республик Беларусь разрешил беженцам с Ближнего Востока построить лагерь прямо на территории контрольно-пропускного пункта Брузги - Кузница.

Об этом в Twitter сообщает оппозиционный белорусский журналист Тадеуш Гичан.

По его словам, мигранты ведут себя очень мирно. И вместо штурма границы, к которому их подталкивали власти Беларуси, они начинают ставить палатки прямо на пограничном переходе.

"В этом случае они становятся гораздо большей проблемой для Беларуси, которая живет за счет транзита", - сделал вывод журналист.

Те мигранты, которым не хватило палаток – укладываются на карематы и одеяла прямо на асфальте и тротуарной плитке, которым выложена территория КПП.

А тем временем российская пропаганда выкладывает видео с контрольно-пропускного пункта Брузги - Кузница.

О том, что происходит на границе, дает представление картинка с камер видеонаблюдения на переходе.

Пытаясь согреться, мигранты начали разводить костры в непосредственной близости к КПП.

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