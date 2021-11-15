Политика Действуют бесчеловечно: для Беларуси и России придумали наказание из-за ситуации с мигрантами

2021-11-15 21:20

Следует активизировать давление, оказываемое на Россию и Беларусь из-за попыток режима Александра Лукашенко вызвать миграционный кризис в Европе. Одним из вариантов может быть исключение этих стран из международных организаций.

Об этом заявил в интервью Polska Times вице-премьер Польши Петр Глинский.

"Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований", – сказал он.

Глинский подчеркнул, что власти обеих стран действуют бесчеловечно и не готовы менять свою тактику, кроме как в ответ на реальное давление в экономической или политической сферах.

Также польский чиновник назвал Россию "агрессивной империей", которая легитимизирует режим при помощи внешней агрессии. Он высказал уверенность, что именно Путин "изобрел метод давления" на Европу при помощи мигрантов.