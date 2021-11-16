Украина фото Нардеп из Слуги народа под Киевом таранил фуру на элитном авто, которого нет в его декларации

2021-11-16 13:46

Нардеп из Слуги народа Алексей Ковалев на Mercedes S 560 попал в ДТП с фурой в Киевской области, сообщает бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

По его данным, Ковалева госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также закрытой травмой левого лучевого запястья и ушибом коленного сустава.

Сам нардеп во комментарии PavlovskyNEWS подтвердил информацию о ДТП, но сообщил, что серьезных травм не получил, водитель фуры не пострадал и претензий не имеет.

Нардеп заверил, что был трезв.  Также он заявил, что данного автомобиля нет в декларации, поскольку он им пользуется только два дня, пока его авто на ремонте.



"По словам Ковалева, он не помнит, могла ли быть им привышена скорость на трассе Киев-Одесса в момент ДТП, но он точно может сказать, что ехал по главной, а фура выполняла манёвр на разворот", - говорится в сообщении.

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