Коронавирус Сертификат, тест и уважительная причина: набор украинского туриста для путешествий за границу

2021-11-16 20:40

На прошлой неделе ЕС исключил Украину из "зеленого списка", но, несмотря на это, еще три страны ЕС открыли свои границы для украинцев. Однако решение по правилам въезда граждан из "красного списка" каждая страна, как ЕС в частности, так и мира в целом, принимает самостоятельно, и эти правила постоянно меняются. Но подавляющее большинство стран пускают путешественников, у которых есть полная вакцинация. Однако были, есть и будут определенные нюансы пересечения границ даже для тех, кто получил две дозы вакцины.

Не во всех странах признан и сертифицирован весь ряд вакцин COVID-19. Почему это случилось, - это вопрос к политике отдельных стран. А вот украинцам, которым нужно отправиться за границу в это нелегкое время, чтобы быть уверенными, не изменились ли правила в стране, в которую вы планируете путешествовать, стоит проверять информацию на официальном сайте МИД Украины.

Так что же значит исключение Украины из "зеленого списка" стран, и как украинцев будут принимать там, куда чаще всего путешествуют наши граждане?

Страны ЕС

Правила въезда в Польшу изменились с 9.11.2021. Все граждане Украины должны предоставить сертификат вакцинации (вакцины Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson and Jonson) из приложения "Дия", и вторая доза должна быть не раньше 14 дней до поездки. Также въезд разрешен лицам, которые переболели COVID-19 и со дня последнего отрицательного теста после болезни не прошло 6 месяцев до даты поездки. Детям до 12 лет в сопровождении вакцинированных родителей тоже можно ехать без карантина. Все остальные граждане должны находиться на карантине 10 дней.

Правила въезда в Германию. Разрешен въезд по уважительной причине или при наличии сертификата о полной вакцинации (вакцины Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson and Jonson). Обратите внимание, что вторая доза должна быть сделана минимум за 14 дней до поездки.

Правила въезда во Францию. С 11.11.2021 г. Украина внесена в красную зону. Поездки разрешены гражданам Украины, имеющим полную вакцинацию (вакцины Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca + Covishield, Jonson and Jonson). Для вакцин Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca + Covishield вторая доза не позднее 7 дней до планируемой поездки, Jonson and Jonson 28 дней до поездки. Дети могут путешествовать в сопровождении взрослых, если у них есть полная вакцинация. Невакцинированные граждане имеют право путешествовать во Францию по уважительной причине при наличии отрицательного теста на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Другой "Запад"

Великобритания въезд без карантина позволяет гражданам с полной вакцинацией вакцинами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson and Jonson. С 22.11.2021 будет разрешено путешествовать с вакциной Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin. Дети до 17 лет с 22.11.2021 тоже смогут путешествовать в сопровождении вакцинированных родителей без прохождения карантина. Все вышеперечисленные категории больше не должны сдавать тест до вылета, но должны сдать тест в Великобритании в течение двух дней с момента прибытия (тест нужно купить до путешествия в страну). Все пассажиры должны за 48 часов до вылета заполнить Рassanger local form. Украинцы, не имеющие вакцинации, должны быть на карантине 10 дней и сдать тест на 2 и 8 день по прибытии. Для путешествий в Британию, кроме вакцинации, требуется виза. Обратите внимание, что документы на визу нужно подавать заранее, поскольку на сегодняшний день рассмотрение дела может занимать до 2 месяцев.

США с 8.11.2021 разрешило въезд ранее запрещенным гражданам ЕС и гражданам Украины при наличии полной вакцинации (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson and Jonson, Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin). Для путешествий в США требуется виза. Посольство не принимает документы на туристическую или бизнес визу, ближайшая дата на запись - июнь 2022 года. Туристы, у которых виза закончилась, не позднее чем через 48 дней имеют право продлить визу без присутствия и очереди.

Канада разрешает въезд туристам полностью привитым вакцинами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson and Jonson. Также перед поездкой нужно проделать тест на COVID-19 и заполнить форму. За нарушение правил Канада может наложить штраф в размере 1000 канадских долларов. Для поездок в страну нужна виза, документы можно подать через визовый центр Канады в Украине.

Популярный "Юг"

Такие страны, как Турция или Египет, принимают граждан Украины либо при наличии отрицательного теста на COVID-19, либо при наличии сертификата о полной вакцинации. Обратите внимание, что Египет принимает только бумажный сертификат с QR кодом. Бумажный сертификат можно сгенерировать и распечатать на портале "Дия".

К сожалению, до сих пор многие страны остаются для нас закрытыми, например: Австралия или Китай, но мы можем видеть четкую тенденцию, что без сертификата вакцинации почти невозможно свободно путешествовать по миру. Почти во всех странах для невакцинированных туристов есть 10-дневный карантин.

Важно помнить, что поддельный сертификат грозит не только штрафами, но и депортацией с запретом на въезд. Следует внимательно ознакомиться с правилами пересечения границы на сайтах посольств или МИД Украины, поскольку правила меняются довольно часто.