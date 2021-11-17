Коронавирус В Минздраве собираются снова усилить карантин: какие ограничения ждут украинцев в этот раз

2021-11-17 19:20

В Министерстве здравоохранения планируют пересмотреть правила, действующие в "желтой зоне" карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.

По словам чиновника, сейчас в Минздраве начали работу над изменениями в постановление об адаптивном карантине. В частности предполагается, что для работы во время карантинных ограничений. даже в желтой зоне, и работники, и посетители учреждений должны иметь полный курс вакцинации.

На сегодня в Украине действуют три зоны карантина. "Красный уровень" эпидемиологической опасности введен в 17 областях и Киеве. В " оранжевой зоне "сейчас находится 5 регионов, а в" желтой " только две области.

Следует отметить, что предложенные Минздравом нововведения сегодня действуют только в "красной зоне карантина". То есть, чтобы посетить ТРЦ или кафе посетитель должен предъявить COVID-сертификат.

В Киеве с 1 ноября введен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Однако, только со вчера, 16 ноября, на входе в Верховную Раду начали проверять наличие сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов.