Коронавирус Голубовская о пандемии COVID-19: еще ничего не закончено, будут тяжелые времена

2021-11-18 22:00

Заслуженный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, что 20% пациентов с коронавирусом могут через несколько лет столкнуться с так называемым постковидным синдромом. Спрогнозировать завершение пандемии полностью сейчас невозможно, поскольку существует риск возникновения новых штаммов COVID-19.

Как пояснила специалист в интервью изданию "Факты", сегодня Центр по контролю заболеваемости в США рассматривает три варианта вирусов. Это те, которые пока вызывают только интерес ученых, включая разновидности, вышедшие из Уханя, вторые – вызывающие обеспокоенность как, например, уже известный штамм Дельта, и третьи – несуществующие, но вызывающие опасения.

"Если придут вот эти третьи варианты, мы окажемся совсем в другой парадигме, потому что методы лечения будут действовать гораздо слабее и начнется совсем другая история", – указала Голубовская.

Она также поставила под сомнение прогноз развития пандемии, опубликованный Национальной академией наук, согласно которому пик пятой волны пандемии коронавируса, вероятнее всего, пройден. Голубовская утверждает, что делать такие оптимистичные выводы чрезвычайно рано.

"Не думаю, что пик пройден. Думаю, что мы находимся, в лучшем случае, в высоком плато. Я вообще считаю, что еще ничего не закончено, и впереди нас всех ожидают тяжелые времена", – заметила инфекционист.