Политика Сегодня в ГБР будут допрашивать оскорбившего в Раде Зеленского нардепа Гео Лероса

2021-11-19 10:11

Нардеп Гео Лерос отреагировал на избрание ему меры пресечения в виде личного обязательства. 

"Суд избрал мне меру пресечения - "личное обязательство" на два месяца, также должен сдать загранпаспорт. Это решение считаю несправедливым и незаконным!" - написал Лерос в Telegram

Нардеп добавил, что судья все же не удовлетворила ходатайство прокурора о круглосуточном домашнем аресте с браслетом. При этом Лерос выразил намерение обжаловать решение судьи.

Также Лерос заявил, что в пятницу, в 14:00 состоится его допрос в ГБР.

Напомним, 4 ноября Гео Лерос показал непристойный жест с трибуны Верховной Рады. А 11 ноябня ГБР вручило ему подозрение по статье о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

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