В эфире BBC Radio Merseyside впервые прозвучала песня Radhe Shaam, которую в 1968 году записали Ринго Старр, Джордж Харрисон и индийский музыкант Аашиш Хан.
Как сообщает BBC News, пленку обнаружили на чердаке дома продюсера и автора композиции Суреша Джоши спустя более чем 50 лет после записи.
Харрисон и Старр познакомились с Джоши во время работы The Beatles над новым синглом Hey Jude. Музыканты планировали использовать магнитофон с восемью дорожками и решили переместиться из своей обычной студии EMI на Эбби-роуд в Trident Studios, расположенную в лондонском Сохо, где была необходимая аппаратура.
Там же записывал музыку к документальному фильму East Meets West (Восток встречается с Западом) Суреш. Как отметил продюсер, Харрисон подошел к нему, чтобы поговорить о восточной философии, а затем он и Старр согласились принять участие в записи.
По словам Джоши, Харрисон хотел сделать нечто необычное, поэтому он написал "рок-песню в индийском стиле", которую исполнил классический индийский музыкант Хан.
После записи композиция так и не была выпущена и лежала на чердаке у Суреша.
"Время шло, The Beatles распались, у них у всех появились разные проблемы, так что никто не хотел ее выпускать", – указал 77-летний продюсер.
Все изменил локдаун, введенный в Британии из-за пандемии коронавируса: именно благодаря этому у Джоши появилось время, чтобы найти коробку с записью и отдать ее на реставрацию.
По словам автора композиции, ее текст на языке хинди рассказывает о единстве.
Первыми слушателями новой песни стали около 100 человек в ливерпульском музее The Beatles. Все доходы от выпуска Radhe Shaam пойдут на благотворительные цели.