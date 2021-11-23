Мир видео Найдена ранее неизвестная песня, которую Ринго Старр и Джордж Харрисон записали 50 лет назад

2021-11-23 11:46

В эфире BBC Radio Merseyside впервые прозвучала песня Radhe Shaam, которую в 1968 году записали Ринго Старр, Джордж Харрисон и индийский музыкант Аашиш Хан.

Как сообщает BBC News, пленку обнаружили на чердаке дома продюсера и автора композиции Суреша Джоши спустя более чем 50 лет после записи.

Харрисон и Старр познакомились с Джоши во время работы The Beatles над новым синглом Hey Jude. Музыканты планировали использовать магнитофон с восемью дорожками и решили переместиться из своей обычной студии EMI на Эбби-роуд в Trident Studios, расположенную в лондонском Сохо, где была необходимая аппаратура.

Там же записывал музыку к документальному фильму East Meets West (Восток встречается с Западом) Суреш. Как отметил продюсер, Харрисон подошел к нему, чтобы поговорить о восточной философии, а затем он и Старр согласились принять участие в записи.

По словам Джоши, Харрисон хотел сделать нечто необычное, поэтому он написал "рок-песню в индийском стиле", которую исполнил классический индийский музыкант Хан.

После записи композиция так и не была выпущена и лежала на чердаке у Суреша.

"Время шло, The Beatles распались, у них у всех появились разные проблемы, так что никто не хотел ее выпускать", – указал 77-летний продюсер.

Все изменил локдаун, введенный в Британии из-за пандемии коронавируса: именно благодаря этому у Джоши появилось время, чтобы найти коробку с записью и отдать ее на реставрацию.

По словам автора композиции, ее текст на языке хинди рассказывает о единстве.

Первыми слушателями новой песни стали около 100 человек в ливерпульском музее The Beatles. Все доходы от выпуска Radhe Shaam пойдут на благотворительные цели.