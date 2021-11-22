Мир "Газпром" пригрозил Молдове прекратить поставки газа в течение 48 часов

2021-11-22 21:00

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов. Российский монополист потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российского агентства, о намерении прекратить поставки газа в Молдову сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, молдавская сторона не оплачивает уже поставленный газ и не выполняет взятые на себя обязательства.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - цитирует издание Куприянова.

Напомним, в конце октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.