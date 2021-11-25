Политика Первая женщина премьер Швеции подала в отставку спустя час после избрания

2021-11-25 12:16

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, лидер Социал-демократической рабочей партии, подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии "зеленых" из коалиции, сообщает Associated Press.

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Также отставка произошла после того, как однопалатный парламент не поддержал проект бюджета, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет оппозиции.

Ранее Андерссон занимала должность министра финансов.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Политика"

Посольство США предупредило своих граждан о подозрительной военной активности РФ у границ Украины

2021-11-25 12:46

Владимир Зеленский объявил о создании нового национального авиаперевозчика

2021-11-25 12:21

Первая женщина премьер Швеции подала в отставку спустя час после избрания

2021-11-25 12:16

Евросоюз выделяет 3,5 млн евро на высылку мигрантов, застрявших на границе с Беларусью

2021-11-25 09:49
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Посольство США предупредило своих граждан о подозрительной военной активности РФ у границ Украины 2021-11-25 12:46
Владимир Зеленский объявил о создании нового национального авиаперевозчика 2021-11-25 12:21
Первая женщина премьер Швеции подала в отставку спустя час после избрания 2021-11-25 12:16
Евросоюз выделяет 3,5 млн евро на высылку мигрантов, застрявших на границе с Беларусью 2021-11-25 09:49