Политика Первая женщина премьер Швеции подала в отставку спустя час после избрания

2021-11-25 12:16

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, лидер Социал-демократической рабочей партии, подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии "зеленых" из коалиции, сообщает Associated Press.

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Также отставка произошла после того, как однопалатный парламент не поддержал проект бюджета, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет оппозиции.

Ранее Андерссон занимала должность министра финансов.