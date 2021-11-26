Коронавирус Италия ужесточила меры по борьбе с коронавирусом, введен особый вид сертификатов

2021-11-26 10:45

Правительство Италии утвердило ужесточение мер по борьбе против распространения коронавируса. В стране будет дествовать новый вид санитарных пропусков – Super Green Pass, сообщила накануне ANSA. Таким образом итальянские власти собираются защитить относительно свободные от коронавируса зоны в стране от новой волны заболевания.

Этот "супер-сертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим коронавирусом. Он будет действовать с 6 декабря по 15 января, но в случае необходимости им продолжат пользоваться и дальше. Super Green Pass будут выдавать на девять месяцев.

При этом уже действующий пропуск – Green Pass – будут получать непривитые при наличии отрицательного теста на инфекцию. Документ нужен для пользования общественным транспортом, посещения работы в офисе и для гостиниц.

В свою очередь Super Green Pass будет необходим в мало затронутых COVID-19 частях Италии. Его будут использовать для посещения концертов, спектаклей, стадионов, ночных клубов, публичных мероприятий, а также ресторанов и баров, находящихся в помещениях.

 

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