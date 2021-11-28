Мир Диетологи назвали овощ, который поможет нормализовать артериальное давление

2021-11-28 14:00

Диетологи заявили, что нормализовать артериальное давление поможет один овощ, который многие недооценивают, передает Голос.

Оказывается, что буряк можно поджарить, сварить или же запечь, поэтому такое соблюдение определенной диеты играет важную роль в борьбе за нормализацию давления.

Известно, что гипертония или высокое кровяное давление являются чрезвычайно серьезным заболеванием, которое может привести к инсульту или сердечному приступу, пишет Ехргеѕѕ,

Ученые говорят, что высокое кровяное давление часто называют “тихим убийцей”, все из-за полного отсутствия симптомов.

Специалисты говорят, что одним из наиболее эффективных способов предотвратить повышение артериального давления до опасного для жизни уровня – это здоровая для сердца диета, а одним из главных ее продуктов является свекла.

“Этот ярко-красный, землистый овощ настолько универсален”, – говорится в исследовании.

В овоще много нитратов, которые расслабляют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поскольку кровь может гораздо свободнее перемещаться телом.

Также свекольный сок является одним из наиболее эффективных методов снижения давления. Ученые говорят, что он превосходит другие способы употребления свеклы и имеет больше всего нитратов.

Кроме того, снижать артериальное давление так же как и свекла будут: жирная рыба, листовая зелень, ягоды, фасоль, бобовые и морковь.

Важно уменьшить потребление соли. Эксперты рекомендуют лучше добавить больше трав и специй, чтобы аромат оставался полным.