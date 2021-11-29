Коронавирус В ВОЗ признали, что африканский штамм Омикрон является большой загадкой для ученых

2021-11-29 15:15

В ВОЗ отмечают, что пока неизвестно, может ли Омикрон привести к более тяжелому течению болезни. Несмотря на то, что в ЮАР наблюдается рост количества госпитализаций, это также может быть и следствием увеличения общего количества инфицированных людей.

Также неизвестно, легче ли он передается от человека к человеку.

"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом Омикрон или другими факторами", -  сообщает пресс-служба ВОЗ.

Однако, вакцины и в дальнейшем являются единственным и эффективным способом предотвратить тяжелую болезнь и смерть.

"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта Дельта. Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", - добавили в ВОЗ.

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Сегодня состоится экстренная встреча министров стран Большой семерки 2021-11-29 12:40