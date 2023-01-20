Коронавирус Новый штамм коронавируса Кракен прорывается в Европу, подтверждены первые случаи заражения в Молдове

2023-01-20 14:30

В Молдове подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5). Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья.

Отмечается, что новый штамм коронавируса выявили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубоссар.

Гражданам рекомендуется чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах и делать прививки от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу.

Как известно, Кракен впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень агрессивно. Повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью Кракена уклоняться от защиты иммунной системы, и на него могут не реагировать антитела большинства вакцин.