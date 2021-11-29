Украина Правительство изменило условия продажи газа населению

2021-11-29 19:40

 

"Нафтогаз" обязали продавать газ только компаниям из балансирующей группы. После завершения договоров поставщики перейдут на биржевую торговлю

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать газ для населения только компаниям поставщикам из балансирующей группы.

Об этом говорится в постановлении №1237, принятом 29 ноября.

Распоряжение правительства действует до 30 апреля включительно.

Почти все 50 компаний, поставляющие природный газ населению, в октябре 2021-го перешли в балансирующую группу. В ее составе поставщики получают газ по цене в 7,42 грн/куб м.

После завершения действующих договоров компании должны будут перейти на биржевую торговлю.

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