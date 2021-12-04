Коронавирус Штамм «Омикрон» заразнее для переболевших COVID-19, чем другие штаммы – исследование

2021-12-04 14:30

 

Целью научной работы было выяснить, изменился ли в ЮАР риск повторного заражения коронавирусом с момента появления «Омикрона». Были исследованы образцы лабораторных материалов, полученных в период с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года на шести объектах здравоохранения.

«Недавнее распространение варианта «Омикрон» было связано с уменьшением опасности первичной инфекции и увеличением опасности повторного заражения. Расчетное соотношение рисков реинфекции по сравнению с первичной инфекцией в период с 1 ноября 2021 года по 27 ноября 2021 года […] составило 2,39″, – говорится в материале.

Авторы исследования сделали вывод, что «вариант «Омикрон» связан со значительной способностью уклоняться от иммунитета от предшествующей инфекции».

 

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