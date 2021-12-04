Украина Кабмин изменил порядок выплаты стипендий

2021-12-04 14:00

Кабмин вернул норму, которая была установлена ранее, но была снижена до 35-40% постановлением от 1 сентября 2021 года.

Кабмин внес изменения в порядок назначения и выплаты стипендий. Возвращается норма о количестве получателей стипендий, которая ранее была уменьшена правительством. Постановление обнародовано на Правительственном портале.

Отмечается, что каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.

Кабмин вернул норму, которая была установлена ранее, но была снижена до 35-40% постановлением от 1 сентября 2021 г. № 933.