Коронавирус Снегопады и резкое потепление: синоптик спрогнозировала погоду на начало недели

2021-12-06 17:40

Во вторник, 7 декабря, Украину будет пересекать атмосферный фронт, который принесет достаточно осадков на большинстве территории страны.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается в западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются дожди. Как отмечает Диденко, осадки в виде дождя здесь пройдут из-за относительно высокой температуры воздуха.

Холоднее всего будет на западе и севере Украины – от -2 до +3 днем. В восточных регионах, а также на большинстве территории страны будет теплее – от +3 до +9.

Настоящая весна ожидается на юге - +9+13, а в Крыму еще теплее - +11+16.

Диденко предупреждает, что в регионах, где температура воздуха опустится до 0 и ниже на дорогах ожидается гололедица. Также местами возможны сильные туманы, из-за которых ухудшиться видимость на дорогах.

В Киеве 7 декабря ожидается облачная влажная погода – мокрый снег с переходом в дождь. Днем температура воздуха будет в пределах +1+3.