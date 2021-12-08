Коронавирус СМИ 72-летний глава ООН Антониу Гутерриш заразился COVID-19 и отправился на самоизоляцию

2021-12-08 13:12

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш получил положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает AFP.

По данным агентства, 72-летний глава ООН заразился COVID-19 от другого сотрудника, у которого ранее также выявили инфекцию. При этом, как указано, генсек недавно получил третью дозу вакцины против коронавируса.

В ближайшие дни Гутерриш планировал принять участие в ежегодном мероприятии Ассоциации прессы ООН на Манхэттене, Нью-Йорк, и заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменению климата. Однако он был вынужден отменить эти встречи и отправиться на самоизоляцию.

Пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать состояние здоровья генсека.

Ранее Антониу Гутерриш выступил против введения ограничений на международные поездки в связи с распространением штамма Омикрон. По его словам, такие меры являются дискриминационными и неэффективными в борьбе с пандемией.