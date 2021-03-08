Спорт Футболист сборной Украины заразился коронавирусом перед матчами отбора на чемпионат мира

2021-03-08 21:30

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин, вызванный в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, заразился коронавирусом.

Об этом сообщила супруга футболиста Карина в сториз своего Instagram.

"Вот "корона" и до нас добралась. К нам вчера пришли положительные результаты теста, и вчера, в целом, состояние было просто ужасным. У меня температура 39 градусов держалась до сегодня, у Игоря, кстати, форма немножечко легче, ниже температура - 37. Ну, и, в целом, он немного легче переносит, слава Богу!" - сказала Харатина.

26-летний Харатин является воспитанником киевского "Динамо". В "Ференцварош" он перешел летом 2019 года из луганской "Зари". Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за венгерский клуб 34 матча, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Сборная Украины стартует в отборе ЧМ-2022 24 марта гостевым матчем с действующим чемпионом мира командой Франции. 28 марта украинцы на своем поле сыграют с Финляндией, а 31 марта дома встретятся с Казахстаном.

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