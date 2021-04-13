Политика Генсек ООН призвал ввести налог для тех, кто получил прибыль во время пандемии

2021-04-13 13:24

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства рассмотреть вопрос введения налога солидарности или налога на богатство, для тех, кто получил хорошую прибыль во время пандемии.

"За время пандемии погибли более 3 млн человек. Около 120 млн человек снова оказались в крайней нищете, а 255 млн рабочих мест с полной занятостью были потеряны. Мы видели худшую рецессию за 90 лет. И кризис еще далек от завершения", - сказал Гутерреш в ходе открытия экономического форума в США.

По его словам, последние отчеты показывают, что за последний год богатство самых богатых людей мира увеличилось на 5 трлн долл.

"Я настоятельно призываю правительства рассмотреть вопрос о введении налога солидарности или налога на богатство для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы уменьшить крайнее неравенство", - добавил генсек ООН.

Гутерреш обратил внимание на тот факт, что неравенство растет и внутри стран, поскольку от пандемии больше всего пострадали женщины, девочки и наиболее уязвимые группы.