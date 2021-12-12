Украина Украинцам объяснили, почему цены на сало бьют рекорды

2021-12-12 12:00

Цены на сало в Украине теперь выше, чем мясо. За килограмм популярного продукта придется отдать не меньше 300 гривен.

Об этом в комментарии "112 каналу" сообщила вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян.

Рост цен на сало сопровождается и сокращением его предложения. Это эксперт объясняет тем, что сельхозпроизводители меняют ориентацию, выбирая мясные породы свиней, которые быстро набирают массу.

"Мы практически потеряли породу свиней Украинская белая, а на немецких прилавках такое мясо и сало вдвое дороже других", – говорит Балян.

Стоит отметить, что импорт сала превысил его производство в 2021 году в 4 раза. Так, за 9 месяцев текущего года в Украине произведено на 2% меньше сала, чем в аналогичном периоде 2020 года – 6500 тонн. Импорт за этот же период составил 25 000 тонн. В частности 14 000 тон ввезено из Польши.

"Так что только 20% сала на полках украинских магазинов – украинское", – отметила Балян.

Также эксперт рассказала, что дальнейшие цены на сало будут зависеть от покупательской способности украинцев, объемов предложения мяса птицы, уровня инфляции, курса гривны, а также объемов производства и импорта сала.