В Украине в двух областях с 15 декабря ослабят карантин: список запретов и ограничений
2021-12-14 19:20
В среду, 15 декабря, Винницкая и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону эпидопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Введение желтого уровня стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью. В частности, по состоянию на 13 декабря ни один показатель, согласно которому определяется уровень эпидемической опасности, не превышен", - отметили в ведомстве.
Согласно правилам карантина, на желтом уровне запрещается:
- посещение учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
В Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения можно с таким документами:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О;
- "зеленый" COVID-сертификат;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;
- сертификат о выздоровлении от COVID-19.
Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.