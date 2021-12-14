Коронавирус В Украине в двух областях с 15 декабря ослабят карантин: список запретов и ограничений

2021-12-14 19:20

В среду, 15 декабря, Винницкая и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону эпидопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Введение желтого уровня стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью. В частности, по состоянию на 13 декабря ни один показатель, согласно которому определяется уровень эпидемической опасности, не превышен", - отметили в ведомстве.

Согласно правилам карантина, на желтом уровне запрещается:

посещение учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

В Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения можно с таким документами:

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О;

"зеленый" COVID-сертификат;

международное свидетельство о вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;

сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.