Спорт Реал отложил подписание форварда Килиана Мбаппе из-за предстоящего матча с ПСЖ

2021-12-16 15:46

Не зря в мадридском Реале выступали против повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее результату "королевскому клубу" выпало сыграть с французским ПСЖ, из-за чего руководству команды придется внести изменения в трансферную политику.

Реал решил отложить подписание форварда парижан Килиана Мбаппе на более поздний период, хотя изначально планировал это сделать уже в январе.

По сообщению издания Marca, это будет сделано из уважения к парижскому клубу и для того чтобы не оказывать на нападающие дополнительные давления.

Президент мадридцев Флорентино Перес и совет директоров клуба заинтересованы в том, чтобы уход Мбаппе из французской команды прошел максимально гладко. Поэтому контракт с форвардом подпишут после 9 марта, а объявят о заключении договора уже в конце сезона.

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