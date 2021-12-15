Коронавирус Карантин в Украине максимально продлен, заявление Шмыгаля: "Ограничения будут действовать до..."

2021-12-15 16:40

Кабинет Министров Украины решил продлить адаптивный карантин из-за коронавируса - об этом заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин по всей стране до 31 марта 2022 года.

Ограничения будут действовать на протяжении I квартала следующего года.

"Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.