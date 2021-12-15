Коронавирус Польша усложнила правила въезда в страну

2021-12-15 17:00

Новые требования относятся даже к вакцинированным гражданам. Им, как и всем остальным, необходимо иметь при себе результаты свежего теста на коронавирус.

Польша ужесточила правила пересечения границы для въезжающих из стран вне Евросоюза, в том числе – из Украины. Новые правила вступили в силу в среду, 15 декабря, сообщается на сайте МИД Украины.

Так, с сегодняшнего дня при пересечении границы все без исключения, в том числе и вакцинированные, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше, чем за 24 часа до выезда. Тест должен быть на польском или английском языке. Его можно сделать как в Украине, так и на территории Польши.

При этом принимаются как ПЦР так и антигенные тесты. Если такого теста у въезжающего не будет, его отправят на карантин.

При этом от обязательств сдавать тест освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Республики Польша или в соседней стране и сопровождающие их опекуны;

дети, посещающие детские сады на территории Республики Польша и соседних государств в сопровождении опекунов.

Напомним, сегодня утром на украинско-польской границе в очередях стояли почти 350 авто.