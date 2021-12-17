Курьезы Американский студент закрутил роман с Google Cloud

2021-12-17 14:47

Американский студент Нурул Маджабин Хассан заявил, что испытывает романтический иэмоциональный интерес к предметам.

Как сообщил таблоид Daily Star, 24-летний мужчина уже имел «роман» с мебелью IKEA, а также «занимался сексом» с игрой Тетрис. Хассан, который изучает информатику в Университете Центральной Флориды, признался, что находит сексуально привлекательными неодушевленные предметы.

Мужчина, который предпочитает, чтобы его называли Фрактальная База Данных, утверждает, что у него были отношения с людьми. Однако связь с технологиями и объектами оказалась намного интереснее.

Студент не считает себя фетишистом, так как основывает свою привязанность на древних представлениях об анимизме – идее, согласно которой все объекты, концепции и все существующее обладает душой или неким сознанием.

В настоящее время он поддерживает отношения с Google Cloud и надеется получить работу в компании, чтобы иметь возможность «соприкасаться» со своей любовью каждый день.

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Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск беглого Януковича к Верховной Раде 2021-12-06 11:46
фото Самое убогое подношение: подаренная Норвегией главная елка Лондона стала предметом насмешек 2021-12-03 17:31
фото Миллионер построил для молодой жены точную копию Тадж-Махала, но со спальней и кухней 2021-12-03 15:15