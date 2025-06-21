Мир В США відновили процес видачі студентських віз іноземцям, але є нова принципова вимога

2025-06-21 12:30

Державний департамент США оголосив про відновлення призупиненого раніше процесу видачі студентських віз для іноземців. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що травневе рішення про призупинення розгляду студентських віз скасовано. Однак тепер новим заявникам, які відмовляться зробити свої соцмережі відкритими для перегляду, можуть відмовити у візі. Відмова розцінюється як спроба уникнути перевірки або приховати свою онлайн-активність.

У внутрішніх інструкціях для консулів зазначається, що ті повинні звертати увагу на "будь-які ознаки ворожості до громадян, культури, уряду, інституцій або засадничих принципів США".

Нагадаємо, у травні адміністрація Трампа наказала призупинити запис на студентські візи та розширити перевірку соцмереж претендентів. Це було пов'язано з посиленням контролю над університетами та протестами. Гарвардському університету заборонили приймати іноземців.

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