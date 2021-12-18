Коронавирус В Британии очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 - более 93 000 новых случаев

2021-12-18 11:30

 

В Великобритании третий день подряд регистрируют рекордное количество ежедневных случаев заражения коронавирусом. В пятницу инфекцию подтвердили у 93 045 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

В четверг было объявлено о рекордных 88 376 подтвержденных случаях COVID после предыдущего ежедневного максимума в среду в 78 610 случаев.

В то же время количество смертей стабильно остается относительно низким, за последние сутки зарегистрировали 111 погибших.

Согласно данным правительства, количество случаев коронавируса в Британии за последние семь дней выросло на 38,6% по сравнению с предыдущей неделей. Число зарегистрированных смертей за последние семь дней уменьшилось на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей.

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В Британии очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 - более 93 000 новых случаев 2021-12-18 11:30