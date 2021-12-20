Украина Украинкам пояснили, как получить надбавку при выходе на пенсию

2021-12-20 18:00

Украинки, которые родились в период с 1 апреля по 31 декабря 1961 года, имеют право на надбавку к пенсионной выплате.

Надбавка связана с переходным периодом. Ее размер составляет 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста. Однако есть условие – если до этого им не назначалась какая-либо другая пенсия. Так сказано в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (часть 3 статьи 29).

Как известно, с октября 2011 года женщинам постепенно стали поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. Каждые полгода поднимали пенсионный возраст на шесть месяцев. Переходный период закончился как раз в этом году. За более поздний выход на пенсию женщинам, которые попали в переходный период, предусмотрели компенсацию. Если женщина родилась в период с апреля по декабрь 1961 года включительно, то в этом году ей исполняется 60 лет, и, по новым правилам, она только в этом году получает право выйти на пенсию по возрасту. По старым правилам, она бы вышла на пенсию в 55 лет. То есть по факту она ушла на пенсию на 5 лет, или на 60 месяцев, позже. Таким образом, при назначении пенсии такой женщине полагается прибавка в размере 25% от основного размера пенсии.

Три месяца в запасе

Далее важно знать, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста. Если женщина, например, родилась в декабре, то она теоретически может подать документы на назначение пенсии и в январе, и в феврале 2022 года. Пенсию в таком случае назначат все равно с декабря 2021 года (со дня, следующего за днем рождения). Надбавка к пенсии в размере 25% должна при этом сохраняться.

В третьей части указанной выше статьи 29 речь о дате назначения пенсии не идет в принципе – есть лишь два главных условия: женщина родилась до 1 января 1962 года и до этого она не получала никакого вида пенсии. Соблюдение этих условий должно быть достаточным основанием для назначения соответствующей компенсации за более поздний выход на пенсию.