Коронавирус В Moderna предупредили о рисках одновременного заражения Омикроном и Дельтой

2021-12-20 19:00

Люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами

В фармкомпании Moderna предупреждают о рисках одновременного заражения штаммами коронавируса «Омикрон» и «Дельта». Это может привести к мутации вируса и появлению еще более опасной его разновидности, пишет Страна.

Об этом заявил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, выступая в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании, пишет Daily Mail.

«Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем», — сообщил Бертон.

Если они также заразят одну и ту же клетку, они могут поменять местами ДНК и объединиться, чтобы создать новую версию вируса. Большое количество заражений штаммами Омикрон и Дельта, по его словам, делают это более вероятным. В случае рекомбинации может возникнуть еще более опасный вариант коронавируса.

«В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы Омикрон и Дельта) будут сосуществовать, и «Омикрон» начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с Дельтой, это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения», — заявил Пол Бертон.

При этом он сказал, что Омикрон, по его мнению, является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что коронавирус в 20% случаев становится причиной проблем с сердечно-сосудистой системой у госпитализированных пациентов. Также заболевание может бить по другим жизненно важным органам человека.