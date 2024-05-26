Политика США предупредили роССию о последствиях применения ядерного оружия в Украине, - Сикорский

2024-05-26 12:30

США дали понять властям страны-агрессора РФ, что в случае применения Москвой ядерного оружия уничтожат все российские позиции в Украине.

Об этом в опубликованном 25 мая интервью The Guardian заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он заявил, что США сообщили РФ, что если они нанесут удар ядерным оружием и даже если оно никого не убъет, то Штаты начнут поражать все цели и позиции российской армии в Украине, использовав для этого обычное оружие.

В этой связи Сикорский скептически относится к угрозам страны-оккупанта применить ядерное оружие.

Он отметил, что об отрицательных последствиях такого шага Кремль также предупредили Китай и Индию.

Глава МИД Польши заявил, что в Пекине не заинтересованы на то, чтобы было снято "табу на силовое изменение границ", ведь тогда Япония и Южная Корея станут ядерными государствами.

Напомним, Министерство обороны России заявило 21 мая, что ракетные войска Южного военного округа приступили к первому этапу нестратегических (тактических) учений с применением ядерного оружия. В Институте изучения войны проанализировали такие действия страны-агрессора.