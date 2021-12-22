Коронавирус В 2022 году в Украину привезут 42 миллионов доз вакцин Pfizer и CoronaVac

2021-12-22 11:45

В 2022 году в Украину поступит около 42 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на брифинге в Киеве сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX.

Благодаря этому, будет обеспечена вакцинация 70% населения двумя дозами.

Напомним, в Украине на прошлой неделе наблюдался антирекорд по количеству прививок против коронавируса. За указанный период вакцинировались только 784 тысяч украинцев.