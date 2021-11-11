Коронавирус Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины для детей от пяти лет

2021-11-11 08:26

Консорциум в составе компаний Pfizer и BioNTech подал заявку в Минздрав Японии с целью получения разрешения на использование вакцины от коронавируса для детей от пяти лет,  сообщается на сайте Pfizer Japan.

Сейчас в стране вакцинация от коронавируса разрешена для лиц от 12 лет.

В заявлении Pfizer и BioNTech отмечается, что они предоставили данные о применении препарата своего производства для иммунизации детей в возрастной группе от пяти до 11 лет и рассчитывают получить необходимое разрешение от японских властей.

Напоним, вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. В апреле началась вакцинация 36 млн жителей старше 65 лет, а с июля проводится иммунизация всех возрастных групп — в основном по предварительной записи или на рабочих местах. В стране применяются препараты производства Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.

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Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины для детей от пяти лет 2021-11-11 08:26