Коронавирус Третья доза вакцины: что показали новые данные клинических испытаний на полностью привитых

2021-11-15 08:24

Компания Pfizer просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 18 лет и старше. Компания уже подала запрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВS News.

По данным фармкомпании, новые данные клинического испытания с участием более 10 000 полностью вакцинированных людей показали, что бустерная доза была более чем на 95% эффективна против COVID-19 по сравнению с людьми, которые были полностью вакцинированы.

В пресс-релизе Pfizer говорится, что за исследуемый период было 5 случаев COVID-19 в группе ревакцинации и 109 случаев в группе без ревакцинации.

Компания также заявляет, что эффективность бустерной дозы была одинаковой для разных возрастов, расовых и этнических групп.

Для того, чтоб решение было принято, сначала заявку рассмотрит FDA и выдаст регулирующее решение. Затем Центры по контролю и профилактике заболеваний представят клинические рекомендации. Напомним, сейчас бустерные вакцины в США разрешены людям от 65 лет и старше.