Украина В Карпатах зафиксировали рекордные морозы

2021-12-22 18:40

Минувшей ночью на Буковине была самая низкая температура с начала зимы. Столбик термометра опустился ниже -30 градусов.

Минувшей ночью в горном селе Селятин Черновицкой области зафиксировали температуру воздуха ниже 30 градусов мороза. Фото с термометром в среду, 22 декабря, опубликовал глава Селятинского территориальной общины Валерий Полянчук на своей странице в Facebook.

На фотографии видно, что столбик термометра опустился ниже 30 градусов мороза.

"На сегодняшний день самая большая ночь, но и мороз также не мал. Настоящее зимнее утро", - написал Полянчук.

Начальница Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова, рассказала в комментарии Укринформу, что этой ночью в Черновицкой области зафиксировали самую низкую температуру с начала этой зимы.

"В Селятинской общине этой ночью официально зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы – это -26 градусов. На обычном термометре наблюдалась температура 30 градусов мороза, ведь это не метеостанции, которые соблюдают все требования измерения температуры", - сказала Негадайлова.

По ее словам, такое снижение температуры произошло из-за того, что на Буковину с севера зашли холодные воздушные массы. Тем не менее, уже сегодня температура на равнине в области составляет 9-12 градусов мороза. В горах удерживается снег высотой около сорока сантиметров.

Такой же холодной будет погода завтра, 23 декабря, прогнозируют синоптики. Утром температура на равнине будет 7-12 градусов мороза, а в горах 18-23 градуса. Днем морозы будут удерживаться, но менее интенсивные.

Напомним, в Карпатах за последние два дня выпало более полуметра снега, а температура воздуха -21°С.

Ранее украинцев предупреждали об ухудшении погоды. За счет вторжения арктического воздуха с севера ожидается значительное снижение температуры воздуха, а на дорогах – гололедица. Потепление ожидается к концу недели.