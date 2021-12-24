Коронавирус Власти столицы запретили проводить массовые мероприятия на Новый год и Рождество

2021-12-24 19:32

Власти столицы Индии Дели запретили массовые мероприятия на Новый год и Рождество. В городе опасаются распространения штамма коронавирусной инфекции Омикрон, сообщает Reuters.

"Никаких культурных событий, собраний, мероприятий в честь Рождества или Нового года на территории Дели быть не может", - заявили в управлении по ликвидации стихийных бедствий Дели.

В министерстве здравоохранения Индии добавили, что в стране в настоящий момент не выявлен ни один летальный исход среди заболевших вариантом Омикрон. Отмечается, что большинство случаев инфицирования данным штаммом протекает без тяжелых симптомов. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что количество больных новым вариантом COVID-19 резко растет в течение последних дней.

В этой связи власти Индии призвали правительство штатов подготовиться к всплеску заболеваемости и дали право на введение локальных ограничений, в том числе касающихся проведения культурных мероприятий и собраний.

В настоящее время в Дели рестораны работают на 50% от своей вместимости, также ограничено число гостей, которым можно посещать свадьбы.

Всего с начала пандемии в Индии выявили заражение COVID-19 у 34,7 млн человек. Как минимум одну дозу прививки против коронавируса сделали 87% населения.

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Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро пошло на спад - ситуация по областям 2021-12-24 13:11