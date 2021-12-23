Детали видео ОДЕССКИЕ МОРЯКИ ОБВИНИЛИ МЕСТНЫХ "ОБЩЕСТВЕННИКОВ" И ГЛАВУ МОРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ЖЕЛАНИИ НАЖИТЬСЯ НА ПРОБЛЕМЕ ДИПЛОМИРОВАНИЯ МОРЯКОВ

2021-12-23 13:39

Интересная история произошла в Одессе, где под зданием Морречсервиса, прошел митинг. Несколько десятков моряков требовали от общественной организации Ukrainian Seafarers Union (находится в одном здании с Морречсервисом) вернуть им деньги, заплаченные за помощь в оформлении морских документов. После пикетчики переместились под обладминистрацию, где к ним присоединилось очень большое количество людей. После чего протестующие, там же перекрыли дороги, остановив движение транспорта.



Наш источник в Морречсервисе рассказал, что протест возник после того, как глава Ukrainian Seafarers Union – Кристина Король, собрала с моряков крупную сумму денег, а именно более миллиона долларов, но обещанные документы подвисли в кабинетах из-за ее конфликта с главой Морской администрации Виталием Киндративым.

17 декабря в Морричсервисе проходил митинг, который, по нашей информации, организовала все та же Кристина Король. Тогда «активисты» должны были штурмовать Морречсервис, и заставить служащих выдать на руки доки, оформление которых затянулось. Но не вышло – полиция и охрана смогли остановить пикетирующих.



Теперь же, моряки понявшие, что их банально обманули вышли на акцию протеста уже с требованиями к властям привлечь псевдоактивистку Кристину Король к уголовной ответственности, а ее подельника из Морской администрации Виталия Киндатива отправить в отставку.