Украина ВСУ: Женщины с детьми и беременные также должны будут стать на военный учет

2021-12-23 20:00

Женщины с детьми должна будут стать на военный учет в общем порядке. Об этом во время брифинга сообщил полковник Валерий Куценк.

"Если женщина имеет детей несовершеннолетних, однозначно она... будет военнообязанной. Поймите, военнообязанный и военнослужащий - это очень большой путь от одного к другому. Она будет состоять на воинском учете, потому что специальность, по которой она работает, может принести пользу государству в случае вооруженной агрессии или эскалации. Но никто никуда призывать ее не собирается - это совсем разные вещи", - сказал полковник.

Он отметил, что есть закон Украины про военный долг и военную службу, в котором есть определенный перечень отсрочек от призыва на сбор, на войске службу.