Коронавирус Кабмин может ужесточить карантин из-за штамма Омикрон

2021-12-25 14:00

В случае распространения штамма Омикрон, Кабмин намерен ужесточить карантинные меры. В первую очередь, это коснётся ношения масок и санитарной обработки рук

Кабинет министров Украины намерен ужесточить карантинные меры в случае распространения в Украине штамма коронавируснойнфекции Омикрон.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью информационному агентсству "Укринформ".

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук", - заявил представитель Министерства здравоохранения Украины.

Кузин отметил, что сейчас основные усилия медиков направлены на выявление нового штамма и исследованию его влияния на граждан. Пересмотр карантинных ограничений планируется в конце января, когда будут составлены прогнозы относительно развития темпов распространения новой инфекции.