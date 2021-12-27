Коронавирус В красной зоне карантина остались всего две области Украины

2021-12-27 08:24

В Украине по состоянию на данное время в красной зоне карантина остаются Волынская и Запорожская области.

Как свидетельствуют данные Минздрава, все остальные регионы отнесены к желтому уровню эпидбезопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения по стране составил 226 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализаций по стране составил 29,9 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области. Также ни в одном регионе не превышены показатели загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. По всей стране этот показатель составляет 24,6% при определенном предельном уровне в 65%.

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