Коронавирус Греция усиливает карантинные ограничения на время новогодних праздников

2022-01-03 14:45

Власти Греции приняли решение усилить на две недели карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. 

Согласно сообщению The Guardian, чтобы сдержать в стране всплеск заболеваемости COVID-19, с 3 по 16 января будут действовать дополнительные меры, которые коснутся в основном ночных развлекательных заведений.

Бары и рестораны должны будут закрыться в полночь, а максимальное число посетителей за столиком не должно превышать шесть человек. В случае нарушений Минздрав грозит запретить музыку в таких заведениях.

Ограничивается посещение спортивных мероприятий до 10% вместимости, но не больше 1000 человек. Посетителям учреждений по уходу за пожилыми людьми будет разрешено навещать пациентов, если они смогут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение предыдущих 48 часов.

Правительство обяжет носить маски с высоким уровнем защиты в супермаркетах, общественном транспорте и заведениях общепита.

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