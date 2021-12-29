Спорт Мать Криштиану Роналду раскрыла его планы - через четыре года он уйдет из футбола

2021-12-29 15:46

Форвард Криштиану Роналду будет играть до 40 лет, а после этого уйдет из футбола и будет наслаждаться жизнью. Напомним, сейчас ведликому футболисту 36 лет.

Об этом рассказала в интервью изданию The Scottish Sun мать нападающего Манчестер Юнайтед. Кроме того, Долорес Авейру похвалила сына за выбор своей второй половины.

"Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет.

Джорджина? Да-да, она хорошая девушка. Криштиану – примерный отец, но у него есть люди, к которым можно обратиться за помощью. У детей есть няни, есть персонал, который много чего делает. Четверо детей – это много работы. Джорджина, без сомнения, очень поддерживает Криштиану", – рассказала Долорес Авейру.