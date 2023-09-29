Спорт Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд в мировом футболе

2023-09-29 17:32

Криштиану Роналду продолжает переписывать историю футбола. В этот раз звездный португальский нападающий стал первым игроком, которому подчинилась отметка в 1000 матчей без поражений.

Такие цифры подсчитали в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), официально и зафиксировавшей рекорд.

Достижение было установлено еще неделю назад. Юбилейной для 38-летнего форварда стала игра в азиатской Лиге чемпионов.

Напомним, тогда Аль-Наср, за который играет португалец, уверенно победил иранский Персеполис.

После этого все команды из Роналду в составе, включая сборную Португалии, довели количество выигранных матчей до 776, еще 224 встречи были сыграны вничью. Также на счету португальца 182 поражения.

Больше всего матчей без поражений - 386 (316 побед+70 ничьих в 438 матчах) - Роналду провел за мадридский Реал.