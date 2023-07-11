Мир Финляндия беспрецедентно ужесточила правила въезда для граждан страны-агрессора

2023-07-11 12:27

Цивилизованный мир продолжает усиливать изоляцию жителей болот. Финляндия ужесточила ограничения на поездки в страну для руССких бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости. Они уже вступили в силу, сообщило Министерство иностранных дел.

Отмечается, что бизнесменам из московии будет разрешен въезд только в Финляндию без возможности транзита в другие страны. Кроме того, путешествующие рашисты должны будут указать конкретную причину, по которой их присутствие в Финляндии необходимо.

Владельцы недвижимости должны обосновать необходимость пребывания в стране.

Студентам будет разрешено участие в образовательных программах, ведущих к получению степени или квалификации, или обучение в рамках получения квалификации (например, обучение по обмену). Однако ограничения делают невозможным, например, посещение курсов.

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