Коронавирус Премьер-министра обвинили в нарушении карантина - устроил вечеринку на сто человек

2022-01-13 09:21

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил карантина. Во время первого локдауна он устроил в своем саду вечеринку, на которую пригласил 100 человек, пишет The Guardian.

Мероприятие состоялось еще в мае 2020 года, когда вся страна сидела на строгом карантине. В тот день один из министров Оливер Дауден на брифинге сказал: "Вне дома можно встречаться только с одним человеком одновременно при условии, что вы будете соблюдать социальную дистанцию".

Однако тогда главный личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал приглашенным письма с просьбой приносить "свою выпивку".

"Привет всем, после чрезвычайно напряженного периода мы подумали, что было бы хорошо использовать прекрасную погоду и выпить немного социально дистанцированных напитков в саду Даунинг-стрит в этот вечер. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с 18:00 и приносите собственную выпивку!", - говорится в электронном письме.

Тогда на вечеринку пришли не более 40 человек. Сам глава правительства отказывается отвечать на вопрос о том увеселительном мероприятии, ссылаясь на то, что идет официальное расследование.