Украина Кабмин поднял зарплаты медикам: на сколько их повысили

2022-01-12 18:20

С 1 января 2022 года украинским врачам повысили зарплату. Такое решение принял Кабинет министров на своем заседании 12 января.

Об этом стало известно в ходе заседания.

Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда:

1. На уровне не менее 20 000 гривен устанавливается для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения

2. На уровне не менее 13 500 гривен - специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием