Коронавирус Украинцам упростили получение субсидии: что нужно знать

2022-01-13 20:40

Для этого нужно иметь компьютер и немного времени

В Украине изменились правила оформления запроса на получение помощи. В частности, украинцы могут подать заявление на получение субсидии, находясь дома.

Для этого нужен компьютер и регистрация в портале «Дия». Подать заявление можно онлайн.

Для этого украинцам нужно авторизоваться на сайте через систему BankID – для этого необходима электронная подпись; в разделе «Пенсии, льготы и пособие» выбрать пункт «Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме»; дальше придется заполнить анкету – ответить на 21 вопрос.

После этого заявление направится в орган соцзащиты.

Обработка заявки составляет 10 дней. При этом, если в заполненной анкете есть ошибки или недостаточно данных, то документ может быть возвращен на доработку. Чтобы исправить ошибки и заново подать заявление, у украинцев будет на это 30 дней.

Размер субсидии рассчитывают по формуле: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж.

Для украинцев субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.

При этом субсидию не дадут украинцам, имеющих квартиру, площадь которой более 130 кв. м, дом – более 230 кв. метров; совершеннолетних безработных членов семьи; финансовые операции от 50 тыс. грн: новый автомобиль; долг за коммунальные услуги более 3 месяцев или долги за алименты 3 и более месяцев.

Проверить, назначена ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн с помощью Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Напомним, в некоторых случаях украинцы не правомерно получают субсидии. Таким гражданам придется вернуть государственную помощь на оплату коммуналки.