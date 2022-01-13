Украинцам упростили получение субсидии: что нужно знать

Для этого нужно иметь компьютер и немного времени
В Украине изменились правила оформления запроса на получение помощи. В частности, украинцы могут подать заявление на получение субсидии, находясь дома.
Для этого нужен компьютер и регистрация в портале «Дия». Подать заявление можно онлайн.
Для этого украинцам нужно авторизоваться на сайте через систему BankID – для этого необходима электронная подпись; в разделе «Пенсии, льготы и пособие» выбрать пункт «Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме»; дальше придется заполнить анкету – ответить на 21 вопрос.
После этого заявление направится в орган соцзащиты.
Обработка заявки составляет 10 дней. При этом, если в заполненной анкете есть ошибки или недостаточно данных, то документ может быть возвращен на доработку. Чтобы исправить ошибки и заново подать заявление, у украинцев будет на это 30 дней.
Размер субсидии рассчитывают по формуле: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж.
Для украинцев субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.
При этом субсидию не дадут украинцам, имеющих квартиру, площадь которой более 130 кв. м, дом – более 230 кв. метров; совершеннолетних безработных членов семьи; финансовые операции от 50 тыс. грн: новый автомобиль; долг за коммунальные услуги более 3 месяцев или долги за алименты 3 и более месяцев.
Проверить, назначена ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн с помощью Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.
Напомним, в некоторых случаях украинцы не правомерно получают субсидии. Таким гражданам придется вернуть государственную помощь на оплату коммуналки.