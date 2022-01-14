Украина Украинских таксистов обяжут устанавливать кассовые аппараты в авто

2022-01-14 20:34

В Раде намерены обязать таксистов устанавливать кассовые аппараты в авто. Соответствующий законопроект согласовывается с Министерством инфраструктуры. 

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Українським новинам, соответствующий законопроект будет внесен в парламент уже к концу января.

По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

Напомним, с 2022 года физлица предприниматели обязаны использовать кассовые аппараты, но некоторым из них разрешили использовать расчетные книги. Как сообщалось, на последнем заседании в этом году Верховная Рада не смогла принять закон об отсрочке введения кассовых аппаратов на год.

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