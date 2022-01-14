Украина Раскрыты детали сегодняшней хакерской атаки на почти 70 государственных сайтов

2022-01-14 14:12

В Украине произошла масштабнейшая хакерская атака на сайты госорганов. Она является самой мощной за последние четыре года. 

Пока неизвестно, кто именно может стоять за кибератаками. Сейчас идет расследование, к выяснению деталей подключились международные партнеры.

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват", - заявил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

По его данным, во время сегодняшней хакерской атаки на украинские правительственные интернет-ресурсы пострадало около 70 сайтов.

"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента", - сказал Жора, добавив, что украинские специалисты активно взаимодействуют по этому вопросу с международными партнерами.

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